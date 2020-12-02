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Пандемия COVID-19

ВОЗ рекомендовала носить маску внутри и вне помещений при невозможности дистанцирования

Эта рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в условиях пандемии маску следует носить внутри и вне помещений, включая магазины, школы и коллективные рабочие места, если нет возможности для соблюдения физической дистанции как минимум в один метр. Об этом говорится в опубликованных в среду в Женеве руководящих рекомендациях ВОЗ.

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Подчеркивается, что в общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения коронавируса, ВОЗ советует носить "немедицинские маски как внутри помещений, таких, как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр". Кроме того, организация рекомендует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.

Эта рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше. Детям до пяти лет ношение масок не рекомендовано, а для возрастной категории от 6 до 11 лет решение о том, надевать маску или нет, принимается с учетом конкретной обстановки в сфере передачи коронавируса в данной местности, а также умения ребенка правильно использовать маску, и от возможности обеспечить надзор со стороны взрослых, пояснили в ВОЗ.

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