Волна коронавируса в мире идет на спад. Исключение составляют США, Бразилия и Турция

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Высокий прирост числа заразившихся коронавирусом сохраняется в США, резкий скачок заболеваемости фиксируется в Бразилии. Однако в целом по миру волна инфекции идет на спад, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Всего, по подсчетам университета, за все время пандемии заразились 63,79 млн человек, почти 1,48 млн умерли.

Резкий всплеск заболеваемости

В США (13,71 млн инфицированных и 270,5 тыс. умерших) за последние сутки выявлено более 182 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало пятым по величине показателем за все время пандемии. Уровень заболеваемости 28 дней держится выше 100 тыс. новых случаев в сутки, максимум зафиксирован 27 ноября - 205 557 случаев.

В Бразилии (6,38 млн и 173,8 тыс.) за сутки выявили почти 51 тыс. заразившихся, средний показатель заболеваемости достиг уровня первой половины сентября.

Рекордный всплеск - до 4,5 тыс. заразившихся в сутки - отмечался в последние дни ноября в Турции. Официальная статистика сообщает о 500 тыс. инфицированных в стране, по информации Университета Джонса Хопкинса их число достигает 668 тыс.

Стабильно высокие показатели

Стабильно высоким остается суточный прирост заразившихся в Канаде, где ежедневно фиксируют около 6 тыс. новых случаев. Сейчас там уже более 383,4 тыс. инфицированных и 12,2 тыс. умерших. Примерно на таком же уровне держится заболеваемость в Иране, где на данный момент выявлено 976 тыс. заразившихся и 48,6 тыс. умерших.

Высокий прирост числа заболевших сохраняется в Италии - около 20 тыс. новых случаев в сутки, всего инфекция была обнаружена у 1,6 млн человек, с начала пандемии зарегистрировано 56,3 тыс. летальных исходов.

В России (2,34 млн и 41 тыс.) суточный прирост в последние дни немного снизился - в среду было зафиксировано минимальное с 25 ноября число заразившихся коронавирусом за сутки - 25 345, однако количество умерших - 589 - оказалось максимальным за всю пандемию.

Заболеваемость, по оценкам специалистов, вышла на плато в странах Америки, кроме США и Бразилии.

Заметный спад