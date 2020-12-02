Россияне назвали свои главные страхи в 2020 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Главными страхами россиян в 2020 году стали опасения роста социальной несправедливости и снижения доходов, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в среду.

"Ключевыми страхами россиян в 2020 году стали опасения роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%)", - приводит ВЦИОМ данные опроса за октябрь.

О снижении доходов россияне чаще всего переживали в апреле этого года (72%). Обеспокоенность россиян возможной потерей работы достигла максимума в мае этого года (48%). "Опасения того, что не будет оказана бесплатная медицинская помощь, или она будет плохого качества, достигли минимума в марте (42%) и затем вновь практически вернулись к показателям начала года (62%)", - отмечается в сообщении.

По данным соцопроса, наименьшие опасения у респондентов вызывают возможные беспорядки внутри страны (33%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 октября среди 1,8 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.