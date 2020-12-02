Совфед одобрил закон о возможности замены штрафов для НКО на предупреждение

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который распространяет на некоммерческие организации (НКО) возможность замены административного штрафа на предупреждение наравне с коммерческими организациями.

Поправки вносятся в статью 4.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая в настоящее время предусматривает замену штрафа на предупреждение только для субъектов малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей. Согласно действующим нормам, в отношении НКО предусматривается безальтернативное административное наказание только в виде штрафа, что ставит такие организации в неравное положение с коммерческими организациями.

В связи с этим принятым законом разрешается заменять административный штраф на предупреждение в случае, если НКО совершила административное правонарушение впервые, и если оно не причинило вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, имущественного ущерба и не привело к иным тяжким последствиям.

Закон также дополнят перечень правонарушений, за совершение которых замена штрафа на предупреждение не может применяться. Речь, в частности, идет о распространении владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и материалов экстремистской направленности, о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, а также других символов и атрибутики, пропаганда и публичное демонстрирование которых запрещены законом.

Кроме того, нельзя будет заменить предупреждение на штраф в случае непредставления сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, нарушения порядка деятельности такой организации, а также за организацию деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента, в отношении которой принято решение о приостановлении ее деятельности.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, его принятие "обеспечит баланс соблюдения прав и интересов некоммерческих организаций (в том числе социально ориентированных) и обеспечения безопасности государства и общества".