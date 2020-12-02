Интерпол предупредил об активизации преступности вокруг вакцин от COVID-19

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Интерпол выступил за необходимость координации усилий стран-участниц в свете возможной активизации деятельности организованных преступных групп в связи с появлением вакцин от коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе международной полицейской организации, опубликованном в среду.

"Необходимость координации между правоохранительными и регулирующими органами в области здравоохранения будет играть жизненно важную роль в обеспечении безопасности людей и благополучия сообществ", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что по мере регистрации и поступления на рынок вакцин от коронавируса обеспечение безопасности цепочек поставок и выявление незаконных веб-сайтов, продающих поддельные продукты, будут иметь ключевое значение.

"В то время как государства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их", - подчеркнул генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. По его словам, организованные преступные группы могут использовать поддельные веб-сайты и распространять нелицензированные лекарственные препараты, а также фальсифицированные наборы для проведения тестов. Таким образом, как заметил Шток, "крайне важно, чтобы правоохранительные органы были как можно более подготовлены к тому, чтобы противодействовать всем видам преступной деятельности, связанной с появлением вакцин от COVID-19, включая кибератаки".

В августе Интерпол предупреждал о новой волне киберпреступлений после появления первых вакцин от коронавируса. С появлением вакцин от COVID-19 в организации считают вероятным очередной всплеск фишинговых рассылок, связанных с медицинской продукцией, а также взломов сетей и кибератак, направленных на кражу информации. Оценка Интерполом последствий COVID-19 в сфере киберпреступлений показала заметное смещение интересов злоумышленников от частных лиц и малого бизнеса в сторону крупных корпораций, правительств и критически важной инфраструктуры.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".