Совфед упростил правила предоставления инвалидам технических средств реабилитации

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий правила предоставления инвалидам технических средств реабилитации.

Документом предлагается выдавать инвалидам технические средства реабилитации по месту пребывания, а не только по месту жительства. К таким средствам относятся коляски, трости, абсорбирующее белье и слуховые аппараты. Разработчики законопроекта ссылаются на позиции Верховного и Конституционного судов РФ, согласно которым факт регистрации или ее отсутствия не может служить основанием для ограничения прав и свобод граждан.

"Указанная мера имеет особое значение в период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда гражданам с инвалидностью в первую очередь рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. При этом данная мера будет иметь постоянный характер, и в дальнейшем процедура получения технических средств реабилитации станет гораздо проще и доступнее", - уточнила ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова, комментируя данный закон.

Она добавила, что в настоящее время выдача технических средств реабилитации возможна только по месту постоянной регистрации гражданина. "Подобное ограничение создавало значительные трудности для инвалидов в случае их переезда или пребывания в другом регионе, например, из за необходимости длительного лечения", - подчеркнула Карелова.

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, а также глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.