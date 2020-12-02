Котяков: свыше 30% несчастных случаев на работе происходит из-за плохой организации труда

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 30% несчастных случаев с тяжелым исходом на производстве происходит в связи с неудовлетворительной организацией труда. Об этом в среду сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Если мы говорим о квалифицированном труде, о профессиональной организации рабочего процесса, то здесь же нельзя обойти своим вниманием вопросы, связанные с безопасностью на производстве. Как показывают данные мониторинга Роструда, у нас на сегодняшний день свыше 30% несчастных случаев с тяжелым исходом происходят именно в связи с неудовлетворительной организацией труда", - сказал он на пленарном заседании шестого всероссийского форума "Национальная система квалификации России".

Ранее в Роструде сообщали ТАСС, что ведомство запустило четыре новых сервиса на сайте инспекции. Среди них "Электронная проверка", через который работодатели могут направить в электронном виде документы, запрашиваемые инспектором труда в ходе проверки, "Категория риска", через который можно направить заявление о снижении категории риска, "Банк предприятий и организаций" для проверки сведений о соблюдение трудового законодательства и чат-бот "Онлайн-инспектор", где граждане могут задать интересующие их вопросы.

По словам руководителя ведомства Михаила Иванкова, применяемая в сервисе "Категория риска" формула исключает ошибки и субъективный подход. "Если организация не осуществляет потенциально травмоопасную деятельность, не допускает несчастных случаев на производстве, задолженности по заработной плате или других серьезных нарушений, она не попадет в план проверок", - отмечали в ведомстве.