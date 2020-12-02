Пожилые жители Нижегородской области смогут продлить больничные до конца года

ТАСС, 2 декабря. Жители Нижегородской области в возрасте 65 лет и старше смогут продлить больничные листы в связи с пандемией коронавируса до конца декабря. Соответствующие изменения в указ внес глава региона Глеб Никитин, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Это нужно, чтобы люди старшего возраста могли продлить больничные до конца декабря. Ситуация по-прежнему остается непростой, и главная задача - защитить здоровье нижегородцев, особенно тех, кто наиболее уязвим в период распространения коронавируса. Прошу всех людей в возрасте от 65 лет и старше сознательно подойти к своей безопасности и избегать нахождения в общественных местах", - цитирует пресс-служба Никитина.

Кроме того, в указе уточняются правила работы точек общепита на вокзалах и в аэропорту - они смогут обслуживать посетителей круглосуточно. Остальные кафе и рестораны в Нижегородской области не должны работать с полуночи до 6:00.

В соответствии с указом рассадка в театральных залах должна проходить так, чтобы между зрителями было не менее двух свободных мест. Расстояние между продавцами на рынках и ярмарках увеличено с двух до не менее чем трех метров.

В Нижегородской области, по данным на 2 декабря, подерждтвено 55 240 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 49 923 человека выздоровели, 1 200 пациентов умерли.