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Следователи проверят детский центр в Вологде после сообщений о побеге девочки и избиениях

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация о том, что девочку бьют другие воспитанники и сотрудники учреждения

ВОЛОГДА, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи проверят условия жизни и воспитания 11-летней девочки в детском центре "Флагман" в городе Вологде, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Вологодской области.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях была размещена информация, что девочка сбежала из центра в конце ноября, соседям родственников она рассказала, что в центре ее бьют другие дети и воспитатели.

"Руководитель следственного управления СК РФ по Вологодской области Э. Ю. Шрамко поручил подчиненным сотрудникам провести доследственную проверку по размещенному в средствах массовой информации сообщению о возможных фактах применения насилия в отношении воспитанников детского центра "Флагман" в Вологде", - говорится в сообщении. Следователям предстоит детально проверить условия жизни и воспитания ребенка в центре и дать юридическую оценку сложившейся ситуации.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении, сейчас девочка находится в центре. Вся информация в связи с ее побегом и избиениями проверяется. Ранее случаев побега из данного центра не было.

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