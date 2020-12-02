Ставропольским семьям на первого ребенка выплатили пособия на 2 млрд рублей в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Пособия на первого ребенка на сумму около 2 млрд рублей на Ставрополье в 2020 году получили более 18 тысяч семей. Об этом в среду сообщили журналистам в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"Пособия на первого ребенка в Ставропольском крае за 11 месяцев текущего года, включая ноябрь, получили более 18 тысяч семей. Всего им выплатили около 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным управления, выплата осуществляется до достижения ребенком трехлетнего возраста. Право на эту меру господдержки имеют семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за второй квартал предшествующего года (в Ставропольском крае в 2020 году он составляет 20 444 рублей на человека в семье).

Ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачивается по инициативе президента Владимира Путина с 1 января 2018 года. Размер ежемесячной выплаты на Ставрополье для семей, обратившихся за ее получением в 202 году, равен 9 843 рубля. В 2021 году она составит 10 621 рубля. При этом первенец должен быть гражданином России, рожденным (усыновленным) после 1 января 2018 года.