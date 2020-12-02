Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актера Бориса Плотникова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Роли народного артиста РФ Бориса Плотникова не оставляли зрителей равнодушными благодаря его богатому актерскому таланту. Он также был прекрасным наставником для подрастающего поколения артистов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Актер и педагог Борис Плотников умер от коронавируса в среду в возрасте 71 года. "С глубоким сожалением узнала о смерти выдающегося актера, театрального педагога, народного артиста Российской Федерации Бориса Григорьевича Плотникова. Всю свою профессиональную карьеру он посвятил кино и театру. Зрители знали и любили его по замечательным ролям, в которых раскрывался его богатый актерский талант и яркая индивидуальность. Они не оставляли никого равнодушными", - сказала Любимова, чьи слова привели в пресс-службе Минкультуры.

По словам министра, Бориса Плотникова, который был профессором мастерства актера в ГИТИСе, отличало умение находить общий язык с подрастающим поколением. "Он был прекрасным наставником, вел большую педагогическую работу и искренне заботился о сохранении замечательных традиций русской драматической школы. Его жизнь стала примером истинного служения искусству", - добавила Любимова.

Соболезнования в связи со смертью Плотникова выразил мэр Москвы Сергей Собянин, который также отметил выдающийся преподавательский и актерский талант артиста. "Ушел из жизни выдающийся актер и педагог, оставивший яркий след в отечественном театре и кино. В творческой биографии Бориса Григорьевича Плотникова - десятки блистательно сыгранных ролей, снискавших ему огромную популярность. Спектакли и фильмы с участием мастера по праву вошли в золотой фонд искусства", - говорится в телеграмме мэра, опубликованной на его сайте.