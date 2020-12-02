Посольство Ирана в России открыло книгу соболезнований в связи с гибелью физика Фахризаде

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Посольство Ирана в Москве открывает на два дня книгу соболезнований в связи с гибелью иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

"Осуждая террористический акт, произошедший 27 ноября и приведший к мученической смерти заместителя министра обороны Ирана Мохсена Фахризаде, в посольстве в Москве в течение двух дней (2-3 декабря) для посольств, аккредитованных зарубежных представительств, а также для государственных и официальных организаций Российской Федерации открыта книга соболезнований в очном формате и в виртуальном формате по адресу электронной почты: mow.media@mfa.gov.ir", - сообщили в среду ТАСС в иранском диппредставительстве.

Покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, произошло 27 ноября в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.