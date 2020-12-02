Медики в Удмуртии, работающие с больными COVID-19, получили более 1,1 млрд рублей выплат

ИЖЕВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Медицинский персонал в Удмуртии, работающий с пациентами с коронавирусом, получил более 1,1 млрд рублей стимулирующих выплат, сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского Минздрава.

"В 2020 году медработникам, работающим с ковид в Удмуртской Республике, выплачено 1 млрд 156 млн рублей дополнительных выплат стимулирующего характера", - сказано в сообщении.

Так, с апреля по октябрь федеральные выплаты получили более 2,8 тыс. врачей, 5,3 тыс. работников среднего медицинского звена, 1,5 тыс. работников младшего медицинского звена и 130 водителей. "Всего на данные выплаты было направлено более 1 млрд 133 млн рублей средств федерального бюджета", - отметили в министерстве.

Кроме того, за счет бюджета Удмуртской Республики средства предоставлялись персоналу, не попавшему под действие федеральных выплат. Это 48 врачей, 58 работников среднего звена, семь работников младшего звена, 329 водителей и 170 прочих сотрудников.

"С 1 ноября 2020 года полностью изменены принцип и порядок дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом. В новом порядке учтены не только все категории медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, но и продолжительность этой работы", - добавили в министерстве.

Всего на 2 декабря в Удмуртии зарегистрировано 13 900 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 10 978 человек выздоровели, 227 пациентов умерли. 1 734 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 798 - в состоянии средней степени тяжести, 163 - в тяжелом состоянии. Всего в Удмуртии провели 651 483 исследования на коронавирусную инфекцию.