В Кирове начнут внедрять систему оплаты проезда в транспорте через терминал

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют с 2022 года начать внедрение системы оплаты проезда в общественном транспорте бесконтактным способом с помощью терминалов, либо напрямую водителям, что позволит сократить затраты на организацию общественных перевозок, сообщил в среду ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

Сейчас в Кировской области оплату за проезд в общественном транспорте принимают кондукторы. "Мы планируем внедрить систему оплаты бесконтактным способом, либо напрямую водителям, переход на эту новую систему оплаты будет вестись поэтапно, начиная с 2022 года. Проработка этой системы ведется совместно с крупными компаниями, которые входят в экосистему Сбера", - сказал ТАСС Чурин.

Он пояснил, что в автобусах установят терминалы для оплаты банковскими и транспортными картами. "Такая система успешно показывает себя в Москве, к тому же она позволит минимизировать затраты на организацию общественных перевозок", - отметил председатель правительства.

Также с 2022 года в Кирове планируют перейти на систему брутто-контрактов при организации пассажирских перевозок, перевозчики будут заключать контракты на семь лет и получать оплату за выполненные работы - за 1 км пробега, а не за число перевезенных пассажиров. По словам Чурина, это позволит решить проблему нерентабельных маршрутов.

Организацией пассажирских перевозок займется транспортный комитет, который начнет работу в феврале 2021 года. Кроме того, власти намерены в следующем году закупить 200 автобусов на газомоторном топливе, которые выйдут на маршруты в Кирове, а также постепенно привести весь подвижной состав к единому стандарту и провести модернизацию остановочных павильонов.