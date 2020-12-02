Ефремова по прибытии в колонию поместили на карантин

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы, переведен в колонию в Белгородской области и помещен в карантинное отделение. Решается вопрос его трудоустройства, сообщили ТАСС в УФСИН по Белгородской области.

"2 декабря осужденного М. О. Ефремова этапировали из СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области в одну из исправительных колоний региона. В соответствии с действующим законодательством по прибытии в исправительное учреждение все осужденные помещаются в карантинное отделение на срок до 15 суток", - отметили в УФСИН.

В карантинном отделении с осужденными проводят профилактические, психолого-педагогические, медицинские, информационные и режимные мероприятия. "По окончании карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и по возможности специальности, а также исходя из наличия рабочих мест", - сообщили в УФСИН. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ заработная плата осужденных при трудоустройстве не может быть меньше минимального размера оплаты труда с учетом выполнения нормы выработки. При этом из заработной платы осужденных производятся удержания для возмещения расходов по их содержанию.

Ранее стало известно, что Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Он сможет после обучения работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем. Работа или освоение новой специальности в колонии является важным фактором для условно-досрочного освобождения.