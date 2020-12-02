Защита от мошенничества: генеральных директоров фирм предложено менять через нотариуса

В Минюсте считают, что для эффективной борьбы с аферистами, использующими для доступа к счетам фирмы подставных генеральных директоров, прежде всего нужно ввести обязательное нотариальное удостоверение решений о смене единоличного исполнительного органа общества и предоставить нотариусам полномочия контролировать законность таких процедур. Такой вывод заявлен в докладе Правительства о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2019 год, опубликованном в прошлом месяце.

Директор, которого никто не ждал

Буквально год назад в СМИ шумела история о мошенниках, которым удалось снять 2 млн рублей со счета дочерней организации одной из государственных корпораций. Успех аферистам был практически гарантирован благодаря все той же удобной и незаметной схеме назначения "своего" генерального директора. А весной 2020-го парализовало работу крупной транспортной компании - оказалось, из-за подачи в налоговую недостоверных сведений о смене действующего гендиректора по поддельной ЭЦП. Похожий случай произошел с арендным комплексом предприятий Московской области: аферисты сменили название компании и на 90% обновили состав собственников общества. Реальное руководство предприятия остановило дальнейшие действия преступников только с помощью оперативных жалоб во многие инстанции. Уже эти несколько примеров показывают: от мошеннической схемы со сменой гендиректора сегодня не застрахована ни одна компания.

Как правило, в основе таких афер лежит фальшивый протокол собрания участников ООО о смене гендиректора. Этот документ работает практически безотказно, открывая аферистам доступ к счетам компании и возможность с помощью них легализовать или вывести теневые денежные средства.

На данный момент протокол собрания участников ООО может быть составлен в простой письменной форме, что фактически означает - ответственных за законность, правомочность и достоверность содержания этого документа нет.

При этом кто-то до сих пор думает, что если новый "генеральный директор", "назначенный" мошенниками, явится лично к нотариусу с фальшивым протоколом перед тем, как в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появится запись о смене руководства организации, то нотариус должен выявить и остановить аферу. К сожалению, таких возможностей и полномочий у нотариуса сегодня нет.

Он лишь подтверждает действительность подписи нового "генерального директора" на заявлении для налоговой и не может проверить подлинность предъявленного протокола. Кроме того, нотариус не имеет права отказать в совершении нотариального действия, если заявитель предоставил все отвечающие требованиям закона документы, а его личность установлена, пусть даже и внешне он мало похож на руководителя высокого уровня.

Более того, на этапе поступления документов в налоговую инспекцию подлинность протокола собрания участников общества также не проверяют. В результате мошенники быстро и почти беспрепятственно вносят изменения в ЕГРЮЛ и совершают необходимые им операции в банке.

Еще одним подспорьем для преступников служит возможность подать фальшивые документы в налоговую заочно, посредством ЭЦП. Добыть чужую ЭЦП незаконным путем либо использовать "цифровую" подделку сейчас не так-то сложно, а отсутствие личных контактов с представителями ведомств еще сильнее снижает какие-либо риски для преступников.

Свести риски к минимуму

Обязательная нотариальная форма для решений о смене гендиректора должна защитить от указанных проблем участников обществ и кредиторов юрлиц. Такова позиция Минюста, изложенная в докладе Президенту РФ.

Нотариус, присутствуя на собрании участников общества и отвечая за законность принятых на нем решений, проверяет множество важных правовых обстоятельств.

В частности, нотариус устанавливает данные о статусе органа управления юрлица и его компетенции, а также о полномочиях организатора собрания, идентифицирует правомочность всех участников собрания, соответствие их реальной воли волеизъявлению, не допускает ущемления интересов отдельных участников общества или миноритариев. Также нотариус обеспечивает допуск к голосованию лиц, имеющих право голоса из-за особого статуса (например, залогодержателей) и следит за тем, чтобы голоса подсчитали корректно.

Благодаря этому нотариально удостоверенный протокол собрания гарантирует законность и достоверность принятого решения. В результате риски правонарушений сводятся к минимуму - будь то подмена протокола или давление на лиц, принимающих решение.

Гарантия безопасности

В условиях цифрового оборота электронные инструменты нотариата обеспечивают стабильность и безопасность правоотношений в корпоративной сфере. Налаженная и эффективная практика - электронное взаимодействие нотариусов с налоговыми органами. Она гарантирует, что достоверные сведения оперативно поступят и зарегистрируются в ЕГРЮЛ.

Более того, Госдумой уже рассматривается законопроект, согласно которому собрания участников обществ или акционеров могут проводиться в онлайн-формате, в том числе с участием нотариусов. Аналогичный принцип сейчас закреплен в законе в отношении сделок с недвижимостью - уже в 2021 году все желающие смогут заключить такую сделку в нотариальной форме дистанционно, когда каждая из сторон пойдет к наиболее удобному по расположению нотариусу и не будет тратиться на встречу в одном населенном пункте. Для участников обществ подобная возможность смогла бы значительно повысить удобство реализации их прав, снизить затраты на проведение собраний без ущерба для безопасности и законности всех процедур.

Таким же образом обязательная нотариальная форма для решений собраний участников обществ предоставит юридическим лицам преимущества электронного документооборота и, что особенно важно, закроет мошенникам пути для применения фальшивых и полученных незаконным путем электронных подписей.

Эксперты ожидают, что в скором времени будет подготовлен законопроект, направленный на повышение эффективности правоприменения в этой сфере, который включит заявленные меры. В частности, речь идет о разработке соответствующих изменений к федеральным законам "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью".