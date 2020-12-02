Канцлер Австрии объявил о частичной отмене жесткого карантина с 7 декабря

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Австрии с 7 декабря в рамках частичного выхода из жесткого карантина откроют школы, магазины и музеи. Об этом сообщил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц отметил, что жесткий карантин в Австрии оказался эффективным, и с его помощью удалось сдержать ежедневный рост числа заразившихся коронавирусом людей.

"С 7 декабря мы, как и было запланировано, откроем школы", - объявил Курц на пресс-конференции в Вене. Он добавил, что будут открыты также магазины, музеи и библиотеки.

По его словам, старшие классы школ продолжат заниматься в дистанционном режиме. Магазины откроются с условием соблюдения строгих мер безопасности и ограничения количества покупателей, которые одновременно могут присутствовать в помещении. Всем посетителям придется и дальше носить медицинские маски. Откроются предприятия сферы услуг - салоны красоты и массажа.

Начиная с 7 декабря ограничение выхода на улицу будет действовать не в течение всего дня, а только с 20:00 по 06:00 по местному времени. Отмечать Рождество по григорианскому календарю и Новый год можно будет в компании, но максимум из 10 человек.