Заразившиеся COVID-19 после вакцинации томские медики выздоровели

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Пять медиков в Томской области, которые заразились коронавирусом после вакцинации, выздоровели и вернулись к работе, сообщила ТАСС представитель администрации региона в среду.

18 ноября региональный оперштаб сообщил, что пять из 42 медработников в Томской области, которые были вакцинированы от COVID-19, получили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Все медработники чувствовали себя хорошо. У троих из них отсутствовали клинические проявления заболевания или оно протекало в легкой форме, у двоих в среднетяжелой.

"Все пять томских медработников, заразившихся коронавирусом после вакцинации, выздоровели и вернулись к работе", - сказала собеседница агентства.

Как уточнил журналистам в среду вице-губернатор Иван Деев, новых случаев инфицирования среди вакцинированных врачей не зарегистрировано.

Вакцинация от коронавируса началась в Томской области 6 октября. Первыми 42 дозами, которые поступили в регион, были привиты сотрудники станции скорой медицинской помощи Томска, респираторных госпиталей медико-санитарной части № 2, горбольницы № 3, больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы. Вторую инъекцию, согласно правилам, они должны были получить через три недели после первой. После вакцинации в течение двух месяцев они находятся под наблюдением.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 18 846 случаев заражения коронавирусной инфекцией (205 за последние сутки), выздоровели 13 916 пациентов, умер 171 человек.