Лекарства для людей с ВИЧ из учреждений ФСИН будут закупать централизованно

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому закупка препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, а также гепатитов B и C для учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), будет проводиться централизованно. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положение об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатита В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения <...>. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года", - говорится в тексте документа.

Согласно тексту пояснительной записки, опубликованной ранее к проекту данного постановления, документ подготовлен в рамках реализации Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в России. "Для достижения результатов борьбы с распространением ВИЧ-инфекции проектом постановления предусмотрена централизованная закупка Министерством здравоохранения Российской Федерации антивирусных лекарственных препаратов с 1 января 2021 года для федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных ФСИН", - сказано в записке.

С 1 марта 2019 года ФСИН самостоятельно закупает диагностические средства для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ и гепатитами B и C, а также антивирусные препараты. Ранее централизованные закупки осуществлялись только для федеральных государственных учреждений, подведомственных Минздраву, Федеральному медико-биологическому агентству, Роспотребнадзору и медучрежениям субъектов.