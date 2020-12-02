Нобелевский лауреат считает, что развитие мировой науки невозможно без участия России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Развитие современной мировой науки невозможно без участия России. Об этом сказал в среду ТАСС лауреат Нобелевской премии по физике Жерар Муру в кулуарах V Всероссийского научного форума "Наука будущего - наука молодых", который проводит в эти дни Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

"Россия, вне всякого сомнения, - один из важнейших участников мировой науки, в этом не может быть никаких сомнений. Наука не имеет границ, и работа ведущих мировых ученых по преодолению проблемы пандемии COVID-19 еще раз это подтвердила", - отметил Муру.

Ученый также высоко оценил усилия России по развитию международного научного диалога и сотрудничества, в частности, в рамках программы мегагрантов, в ходе реализации которой в течение десяти лет в российских вузах и научных организациях было создано более 270 научных лабораторий.

"Благодаря программе мегагрантов, в которой я имел честь принимать участие в лаборатории, которую мы создали в нижегородском университете Лобачевского, мы не просто добились отличных научных результатов, но и до сих пор поддерживаем с нашими российскими коллегами хорошие профессиональные отношения", - подчеркнул ученый.

Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада) получили Нобелевскую премию по физике в 2018 году за изобретение "метода генерирования высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов". Эту технологию еще называют усилением чипированных импульсов. Их открытие используется, в частности, при операциях по коррекции зрения, миллионы которых ежегодно проводятся во всем мире. Муру, французский и американский физик, является директором Лаборатории прикладной оптики в Национальной высшей школе передовых технологий. С 2008 года - иностранный член РАН.

V Всероссийский научный форум "Наука будущего - наука молодых", организованный Министерством науки и высшего образования РФ, проходит с 30 ноября по 3 декабря на базе Московского авиационного института. Форум проводится с 2013 года и считается главным научным событием года для студентов и аспирантов. Его главной задачей является формирование у молодежи отношения к науке как к важнейшему ресурсу соразвития общества и способу самореализации и построения успешной карьеры. В рамках форума состоялось заседание Совета по грантам правительства РФ, определившего победителей восьмого конкурса мегагрантов. Ими стали 43 научных проекта, по каждому из них в российских университетах и научных организациях будут созданы новые лаборатории.