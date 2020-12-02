В Петербурге запретили нестационарную торговлю без договора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем чтении законопроект, вводящий запрет на размещение нестационарных торговых объектов на улицах и в зданиях города без заключенного договора аренды места. За внесение изменений в закон об административных правонарушениях проголосовали большинство депутатов на заседании в среду.

"За - 39, воздержалось - 0, против - 1. Коллеги, мы приняли проект в целом, он уходит на подписание губернатору Санкт-Петербурга", - подвел итоги голосования председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, поправка подготовлена в целях установления административной ответственности за нарушение порядка размещения нестационарных торговых объектов. Статья 44 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" дополняется нормой, согласно которой отсутствие заключенного в установленном порядке договора на размещение нестационарного торгового объекта является самостоятельным основанием для привлечения к административной ответственности.

Изменения предполагают наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 5 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц - от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

По словам Макарова, городской парламент ведет системную работу по наведению порядка в уличной торговле. "Главная задача - обеспечить баланс между интересами бизнеса и удобством и безопасностью граждан. Уличная торговля должна быть четко упорядочена для того, чтобы в полной мере обеспечивать потребности петербуржцев, не нарушая законов, правил безопасности и санитарных норм, не мешая движению граждан и не обезображивая облик города", - привели в пресс-службе городского парламента слова Макарова.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Заксобрания Александр Рассудов и Денис Четырбок.