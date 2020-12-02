Нарышкин, Толстой и Гусман войдут в оргкомитет по празднованию 100-летия Литмузея

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман и другие деятели войдут в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия Государственного музея истории российской литературы имени Даля (ГМИРЛИ).

"Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия основания федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля" и утвердить его состав", - говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что председателем оргкомитета станет Нарышкин, а его заместителем - статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова. В составе оргкомитета также советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман.

Также в оргкомитет войдут заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырев, президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына и другие.