Минобороны построило еще четыре медицинских центра для борьбы с пандемией

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минобороны России завершило строительство два медицинских центра в Астраханской области, один в Североморске и детский многофункциональный медицинский центр в Пскове, доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину по видеосвязи.

"Сегодня в соответствии с вашим поручением министерство обороны передает Астраханской области два многофункциональных медицинских центра на 100 мест каждый - в Астрахани и городе Нариманове. Также завершено строительство детского многофункционального медицинского центра на 60 коек в Пскове", - сказал Шойгу.

По его словам, построен многофункциональный медицинский центр военно-морского клинического госпиталя в Североморске на 100 мест со специализированным отделением радиологии.

Глава Минобороны рассказал, что в детском центре в Пскове для маленьких пациентов установлено необходимое оборудование: реанимационные столы для новорожденных и недоношенных, компьютерный томограф и рентгеновские аппараты для обследования детей младше года и более старшего возраста.

"Площадь четырех построенных медицинских центров превышает 28,5 тыс. кв. м. Они полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи", - сказал Шойгу.

Подготовка кадров

Министр отметил, что на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова продолжается обучение медицинских специалистов для регионов.

Он отметил, что руководство регионов, где создавались объекты, оказывало всестороннюю помощь и поддержку строительству.

С начала ухудшения санитарно-эпидемической обстановки по поручению президента РФ военные строители возвели 18 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. В интересах регионов также были построены медцентр в Воронеже, три центра в Дагестане, один в Кызыле и по одному медцентру в Пскове и Великих Луках Псковской области.