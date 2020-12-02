Правительство Литвы ужесточило карантинные меры из-за коронавируса

ВИЛЬНЮС, 2 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы с учетом роста заражений коронавирусной инфекцией ужесточил карантинные требования. Решение об этом принято в среду на заседании правительства.

"Рассчитывать только на сознательность населения, увы, не приходится, поэтому необходимо дополнительно ввести ряд ограничений", - отметил министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Дополнительные меры затрагивают сферу торговли и общение населения в публичных местах. Кабмин рекомендовал, чтобы торговые центры не рекламировали акции по снижению цен на те или другие товары, так как следствием таких объявлений является массовый рост потока покупателей, а также не проводили дегустаций, рекламных акций и подобных мероприятий, направленных на повышение спроса.

В публичных местах разрешено находиться группами лишь по два человека, если это не члены одной семьи. До сих пор разрешалось собираться по пять человек.

С середины марта по середину июня в Литве действовал общенациональный карантин. Он был повторно введен 7 ноября на три недели. Правительство 25 ноября приняло решение о его продлении до 17 декабря. На этот раз карантин более мягкий, чем весной. Тогда было закрыто все, кроме аптек и продовольственных магазинов. Сейчас практически все работает, при этом обязательно ношение масок, соблюдение социальной дистанции между людьми, кафе и рестораны обслуживают клиентов лишь навынос, отменены массовые мероприятия.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен на территории Литвы 28 февраля. С начала пандемии в стране умерли 547 человек, выздоровели 25 278 заразившихся. Всего в республике за это время выявлен 64 621 инфицированный, что на 15 тыс. больше, чем население Алитуса - шестого по величине города страны.