СФ одобрил закон о возможности отозвать маткапитал с формирования накопительной пенсии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил правительственный закон, разрешающий женщинам, которые передумали направлять материнский капитал на формирование накопительной пенсии, в течение полугода с момента поступления средств на счет Пенсионного фонда РФ отозвать их и перенаправить на другие цели.

Сейчас женщина вправе отказаться от использования средств маткапитала на формирование накопительной пенсии лишь до дня назначения накопительной пенсии. "Законопроектом предлагается установить срок (шесть месяцев после поступления отозванных средств на счет ПФР), в течение которого владелец государственного сертификата может обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов", - говорится в пояснительной записке.

Предусматривается также возможность продления срока подачи заявления о распоряжении материнским капиталом, если указанные направления средств не оказались востребованы.

В кабмине отмечают, что срок в полгода обусловлен значительным временем прохождения процедур, предшествующих оформлению документов о направлении средств материнского капитала. В случае с улучшением жилищных условий время отнимает поиск жилого помещения, застройщика, банка-кредитора, если капитал планируется направить на образование ребенка, речь идет о сдаче ЕГЭ, поступлении в учебное заведение.