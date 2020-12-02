В ВОЗ сообщили, что изучают вакцину Pfizer и формулируют рекомендации по ее использованию

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают вакцину от коронавируса нового типа, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, и формулируют рекомендации по ее использованию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter ВОЗ.

"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации изучает вакцину (Pfizer и BioNTech - прим. ТАСС) и разрабатывает рекомендации по ее использованию. ВОЗ обсуждает с британским независимым Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) возможность доступа к его информации, которая могла бы ускорить внесение вакцины в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Соединенного Королевства сообщила, что вакцина Pfizer и BioNTech была одобрена правительством для распространения внутри страны уже со следующей недели в соответствии с рекомендациями MHRA. BioNTech в свою очередь сообщила, что соглашение с Лондоном предусматривает поставки 40 млн доз.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".