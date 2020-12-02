В Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января закроют все кафе и рестораны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга решили полностью приостановить работу кафе и ресторанов в городе на период с 30 декабря по 3 января. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января 2021 года заведения общепита не смогут принимать посетителей в вечернее время (с 19:00 до 06:00). Однако эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Все ограничения, ранее установленные для фуд-кортов, фуд-плейсов и предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, продолжают действовать.

"Всем организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо усилить проведение мероприятий по дезинфекции контактных поверхностей в местах общего пользования", - говорится в документе. Уточняется, что в число таких мест входят объекты торговли и услуг, вокзалы, аэропорт, остановки, а также все виды общественного транспорта.

Кроме того, с 30 декабря по 10 января вводится запрет на посещение музеев, театров и концертов. "С 30 декабря по 10 января запрещается: доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы администрации главы города. В эти даты также запрещается посещение Ленинградского зоопарка.

С 4 декабря запрещается доступ в аквапарки и океанариумы. "С 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы. В зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств", - отмечается в сообщении.

В новость внесены изменения (17:17 мск) - добавлены подробности.