Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

В ходе мероприятия, участие в котором президент принял в режиме видеоконференции, Путин сообщил о том, что в стране произведено уже порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", - отметил глава государства. По его словам, вакцинация начнется с "первых двух групп риска - это врачи и учителя".

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Президент заверил, что понимает осторожность, с которой вице-премьер говорит о каких-либо возможных сроках. "Мы должны соблюдать эту осторожность, все верно, но я знаю, что в целом и промышленность, и [медицинская] сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг", - призвал глава государства. Он добавил, что на следующей неделе будет ждать очередного доклада Голиковой о подготовке к вакцинации.