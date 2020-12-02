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Пандемия COVID-19
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Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса

Первыми привьют врачей и учителей, отметил президент
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителей уже на следующей неделе.

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В ходе мероприятия, участие в котором президент принял в режиме видеоконференции, Путин сообщил о том, что в стране произведено уже порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. "Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию", - отметил глава государства. По его словам, вакцинация начнется с "первых двух групп риска - это врачи и учителя".

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Президент заверил, что понимает осторожность, с которой вице-премьер говорит о каких-либо возможных сроках. "Мы должны соблюдать эту осторожность, все верно, но я знаю, что в целом и промышленность, и [медицинская] сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг", - призвал глава государства. Он добавил, что на следующей неделе будет ждать очередного доклада Голиковой о подготовке к вакцинации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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