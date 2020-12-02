Путин заявил, что в ближайшие дни в РФ будет произведено уже 2 млн доз вакцины от COVID-19

"Я знаю, что уже более 2 млн доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", - сказал глава государства в среду на открытии в режиме видеоконференции многофункциональных медцентров Минобороны РФ.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан в НИЦ им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне и июле. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.