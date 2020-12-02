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Пандемия COVID-19
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Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре

Вице-премьер отметила, что приоритетные группы для вакцинации - это врачи и педагогические работники

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре 2020 года. В настоящее время правительство оценивает возможность расширить состав приоритетных групп для вакцинации, сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"У нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре. Сейчас мы оцениваем первые приоритетные группы населения. Две из них <...> - это врачи и педагогические работники. Но мы даже сейчас рассматриваем более широкий состав, чтобы иметь возможность вовлекать их в эту вакцинацию", - сказала она на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация врачей и учителей может начаться на следующей неделе.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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