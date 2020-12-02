Новогодние праздники пройдут с ограничениями в школах и детских садах Кировской области

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области разрешили проведение новогодних праздников в школах и детских садах с ограничениями, они будут проходить в каждом отдельном классе или группе без участия родителей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства области.

"Проведение массовых мероприятий в образовательных организациях с учетом текущей эпидситуации не планируется. Допускается проведение мероприятий в отдельных классах или группах, без смешения групп детей и без участия родителей", - сообщили в пресс-службе.

В Кировской области, где в начале прошлого месяца выявляли ежедневно более 70 случаев заражения коронавирусом, с октября отмечается рост заболеваемости. По состоянию на 2 декабря в регионе выявлены 245 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. На стационарном лечении находятся 4 045 человек, в амбулаторных условиях проходят лечение 10 375 пациентов.

В регионе до 14 января запрещены массовые мероприятия, мероприятия с очным участием граждан, действует масочный режим, детям запрещено посещение торговых центров без родителей. При этом работают кафе и рестораны с 06:00 до 23:00, открыты магазины площадью до 800 кв. м, работает сфера услуг и образовательные учреждения, с ограничением - театры, кинотеатры и концертные залы, школьники учатся очно.