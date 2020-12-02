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Пандемия COVID-19

В Австрии введут карантин для въезжающих из-за рубежа в новогодние праздники

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер добавил, что покинуть карантин можно будет через пять дней при наличии отрицательного результата теста на коронавирус

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Правительство Австрии введет перед Рождеством правило обязательной самоизоляции для всех, кто будет возвращаться на ее территорию из-за рубежа после новогодних праздников. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

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"Ограничения будут касаться тех, кто хочет провести за границей рождественские, новогодние праздники, а также православное Рождество. Перед рождественскими праздниками мы введем очень строгий режим въезда, то есть при въезде в Австрию придется отправиться на 10-дневный карантин", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.

Глава МВД добавил, что покинуть карантин можно будет через пять дней при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Эта мера принимается в связи с тем, что после летних отпусков было зарегистрировано много случаев завоза инфекции из-за рубежа проживающими в Австрии иностранцами.

Ранее канцлер страны Себастьян Курц объявил, что с 7 декабря частично будет отменен жесткий карантин в Австрии.

Теги
АвстрияПандемия COVID-19
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