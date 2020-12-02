В МВД заявили, что статистика подтверждает эффективность мер по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Статистика, опубликованная на сайте МВД РФ, подтверждает эффективность мер по борьбе с терроризмом, принимаемых в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"В связи с публикацией в ряде СМИ материалов с использованием сведений из статистического сборника МВД России пресс-центр разъясняет: большинство совершенных в России в январе - октябре 2020 года преступлений террористического характера квалифицировано по статьям УК России, не связанным с причинением вреда жизни и здоровью людей. Например, ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), ст. 205.6 ("Несообщение о преступлении")", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что из 38 зарегистрированных преступлений, квалифицированных по ст. 205 ("Террористический акт") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), только одно повлекло причинение вреда жизни и здоровью людей, остальные были пресечены на стадии приготовления.

"Таким образом, приведенные в сборнике данные свидетельствуют об эффективности принимаемых государством мер, направленных на обеспечение безопасности граждан и предотвращение террористических угроз, а также о повышении качества работы правоохранительных органов по их выявлению и пресечению", - подчеркнули в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что количество террористических преступлений за десять месяцев текущего года выросло более чем на 33%, экстремистских - почти на 40%. В статических данных МВД было сказано, что в январе - октябре 2020 года зарегистрировано 1 990 преступлений террористического характера (прирост на 33,3%) и 708 преступлений экстремистской направленности (прирост на 39,9%).