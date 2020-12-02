Генсек ООН поставил под сомнение пользу от роста ВВП без учета вреда для экологии

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Ключевой макроэкономический показатель - валовый внутренний продукт (ВВП) - утрачивает свое значение, так как не учитывает вред экологии. Такое мнение высказал в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в нью-йоркском Колумбийском университете с лекцией "О состоянии планеты".

"Все больше людей осознают ограничения традиционных критериев, таких как ВВП, в которых деятельность, наносящая вред экологии, может рассматриваться как экономически выгодная", - сказал генсек.

"Образ мыслей меняется, - констатировал он. - Все больше людей осознают необходимость собственного ежедневного выбора для снижения "углеродного следа". В этом контексте Гутерриш указал на "вдохновляющие проявления социальной мобилизации молодежи".