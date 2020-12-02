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Генсек ООН поставил под сомнение пользу от роста ВВП без учета вреда для экологии

По словам Антониу Гутерриша, все больше людей осознают необходимость собственного ежедневного выбора для снижения "углеродного следа"

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Ключевой макроэкономический показатель - валовый внутренний продукт (ВВП) - утрачивает свое значение, так как не учитывает вред экологии. Такое мнение высказал в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в нью-йоркском Колумбийском университете с лекцией "О состоянии планеты".

"Все больше людей осознают ограничения традиционных критериев, таких как ВВП, в которых деятельность, наносящая вред экологии, может рассматриваться как экономически выгодная", - сказал генсек.

"Образ мыслей меняется, - констатировал он. - Все больше людей осознают необходимость собственного ежедневного выбора для снижения "углеродного следа". В этом контексте Гутерриш указал на "вдохновляющие проявления социальной мобилизации молодежи".

Теги
Гутерриш, Антониу
Пандемия COVID-19
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