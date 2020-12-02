В Липецке создали крупнейшее в России граффити в честь 30-летия МЧС России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Художники создали в честь 30-летия МЧС России на стене жилого 10-этажного дома в Липецке граффити площадью около 300 кв. м. Это крупнейшее в России граффити на тему МЧС, рассказал ТАСС в среду представитель управления ГУ МЧС по Липецкой области Сергей Хахти.

"Граффити площадью 30 на 10 квадратных метров создано в честь 30-летнего юбилея спасательного ведомства в Липецке. Таких больших размеров граффити, нарисованных известными московскими художниками и посвященных МЧС, в России еще не было. Это картина из нескольких сцен по событиям, которые произошли в Липецкой области. Например, в центре изображен прапорщик Алексей Михалев, который в 2018 году при пожаре в многоквартирном доме спас из задымленной квартиры девочку и ее отца, также тогда были эвакуированы 22 человека", - сказал собеседник агентства.

По его данным, после событий 2018 года Михалева наградили медалью "За спасение на пожаре", он до сих пор служит в специализированной пожарно-спасательной части Липецка. Хахти пояснил, что картина в честь 30-летия МЧС нарисована на доме № 1 по улице Теперика московскими художниками из команды Тимура Молотова. Ранее эти художники нарисовали в Липецке граффити на здании Ростелекома, а также создали композиции на зданиях в благодарность врачам и липецким военным летчикам.

По данным представителя ГУ МЧС по региону, официальное открытие граффити запланировано на День спасателя РФ 27 декабря .