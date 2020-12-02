Единороссы раскритиковали вызов ветеранов на допросы по делу о преступлениях нацистов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн направил обращения председателю СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову, в которых подверг критике вызов ветеранов Великой Отечественной войны на допросы в качестве свидетелей по делу о преступлениях нацистов. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Александр Хинштейн направил письма на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова после публикаций в СМИ, в которых сообщается, что в Волгограде ветерана Великой Отечественной войны по повестке вызвали на допрос в региональное управление СК по делу об убийстве мирного населения в Сталинграде", - говорится в сообщении.

94-летний фронтовик должен был явиться на допрос в качестве свидетеля 1 декабря. Внук мужчины пояснил, что связался со следователем, который сообщил ему, что подобные повестки рассылают по всей России, только в Центральном районе Волгограда их 80, отмечается в пресс-релизе.

"Подобная форма обращения к пожилым, уважаемым и героическим людям, внесшим вклад в Победу над нацизмом, вызвала сильный общественный резонанс. Не умаляя значимости и крайней важности работы Следственного комитета РФ по установлению всех обстоятельств преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, установлению личностей убитых мирных жителей, вместе с тем также считаю подобные формы коммуникаций с ветеранами неуважительными и некорректными", - цитирует пресс-служба обращение Хинштейна.

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Кроме того, Хинштейн отметил, что "массовые вызовы ветеранов в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации являются абсолютно недопустимыми, так как именно пожилые люди входят в зону риска".

"Учитывая вышеизложенное и с учетом сильного общественного резонанса, вызванного данным инцидентом, прошу вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предусмотреть возможность проведения следственных действий без вызова ветеранов путем выезда к ним сотрудников СК РФ с учетом соблюдения всех эпидемиологических норм. Также прошу довести до Следственных органов СК о недопустимости привлечения к ответственности ветеранов Великой Отечественной войны в случае неявки на допрос", - сказано в обращении.

В письме в адрес генпрокурора Хинштейн обратился с просьбой "принять меры прокурорского реагирования, направленного на защиту прав и интересов участников и ветеранов Великой Отечественной войны".

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде немецкими военными жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.