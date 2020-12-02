СМИ: в Германии впервые зарегистрировали случаи заражения коронавирусом домашних животных

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Два подтвержденных случая заражения коронавирусом домашних животных впервые зарегистрированы в Германии. Об этом сообщила в среду газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на институт имени Фридриха Лёффлера.

Инфекцию выявили у кошки во Франкфурте-на-Майне и собаки в Мюнхене. Причем у кошки были обнаружены антитела к коронавирусу, сообщил изданию глава института Томас Меттенляйтер. По его словам, повода для беспокойства нет, поскольку свидетельств того, что люди заражались посредством контакта с собаками и кошками, нет.

"Пандемия развивается между людьми", - констатировал Меттенляйтер. Он отметил, что случаи заражения животных коронавирусом "ничтожно малы".

По оценке Всемирной организации по охране здоровья животных, по всему миру было подтверждено около 70 случаев инфицирования коронавирусом четвероногих. В начале июля 2020 года власти ФРГ обязали граждан сообщать о заражении домашних животных, чтобы собрать данные о таких инцидентах, а также о возможной передаче и распространении коронавируса.

Ранее датское правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. О случаях заболевания норок сообщили власти Греции, Испании, Италии, Финляндии, Швеции. На прошлой неделе информация об этом поступила из Польши.