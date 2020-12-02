Мурашко заявил, что вакцину "Спутник V" получили уже более 100 тыс. человек из групп риска

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек из групп риска получили вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Пока идут клинические испытания, мы начали вакцинацию населения из групп высокого риска. На сегодняшний день вакцинированы более 100 тыс. граждан", - сказал он, представляя вакцину "Спутник V" на специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной вопросам борьбы с пандемией.

Мурашко отметил, что на сегодняшний день пострегистрационные исследования вакцины проводятся в России, Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле. Обсуждается проведение испытаний в Бразилии и других странах. Собранные данные об эффективности вакцины свидетельствуют о том, что она формирует хороший иммунитет, в том числе клеточный, добавил глава Минздрава. "Сейчас вакцина "Спутник V" поставляется во все регионы России, чтобы в ближайшее время начать массовую вакцинацию", - заключил он.

Мурашко также заявил, что производство вакцины от коронавируа "Спутник V" планируется увеличить как в России, так и за рубежом.

"Мы собираемся увеличить производство вакцины в России и во всем мире", - сказал он.

Министр отметил, что "Спутник V" входит в число лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.