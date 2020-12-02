Министр образования Эстонии заявил, что у него нет плана по сокращению русских школ

ТАЛЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство образования и науки Эстонии не имеет плана по сокращению числа русских школ в стране. Об этом заявил в среду глава этого ведомства Яак Ааб.

"Такой стратегии [по сокращению числа русских школ] нет, - заявил он газете Postimees. - И я не говорил, что в ближайшее время русских школ останется немного".

Ааб добавил также, что конкретного плана перевести все школьное образование на эстонский язык тоже не существует. "Нигде не решено, что к какому-то году, к какому-то сроку все должны перейти на эстонский язык обучения", - сказал он.

Министр напомнил, что в 20-30-е годы прошлого века в Эстонии также был только один государственный язык - эстонский, однако русские школы существовали. "Никто не запрещал русские школы в 20-30-е годы, никто не будет запрещать их и в будущем", - добавил Яак Ааб.

Министр затруднился назвать точное количество русских школ в Эстонии. По его словам, преподавание на русском языке ведется в 14% основных школ республики, при этом в эстонских школах учится около 10 тыс. русскоязычных детей, еще 20 тыс. проходят обучение в русских школах.

Ранее министерство образование и науки Эстонии сообщало, что в разных регионах страны действуют 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах республики обучаются свыше 20% всех учащихся средних общеобразовательных заведений страны. Преподавание в них ведется по системе "60 на 40", в соответствии с которой предметы на русском языке могут составлять не более 40% от общего количества.