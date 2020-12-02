Дистанционное обучение продлили для учащихся 6-11-х классов в московских школах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения для школьников 6-11-х классов в Москве продлили до окончания второй четверти. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном в среду.

"Заменив в пунктах 5.2 и 5.6 указа слова "по 6 декабря" словами "до окончания второй четверти", - говорится в указе.

Школьники 6-11-х классов с 19 октября на две недели перешли в дистанционный режим обучения, позже Собянин продлил его до 8 ноября, затем - до 22 ноября, позже - до 6 декабря.

При этом ученики 1-5 классов вернулись в школы после каникул и возобновили обучение в очном режиме. Кроме того, были временно закрыты учреждения дополнительного образования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал в своем блоге, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

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