Россияне рассказали, какими видами спорта занимаются в путешествиях

Россияне чаще всего в путешествиях пробуют встать на сноуборд (40%) или горные лыжи (38%). Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно проведенному опросу, 21% респондентов практикуют альпинизм, некоторые предпочитают заниматься скалолазанием и проходить треки в горах. 34% заявили, что пробовали летать на параплане, а 25% прыгали с парашютом. Водные виды спорта оказались чуть менее популярны: 32% россиян выбирали дайвинг, 28% учились серфингу, а 25% пробовали себя в речных сплавах на каяках или байдарках. Около 17% катались на кайте или виндсерфинге, а 15% выбрали вейксерфинг, рафтинг и сап-серфинг.

Всего 32% опрошенных ответили, что их привлекает экстремальный или необычный спорт. При этом женщины пробуют что-то новое в поездках немного чаще мужчин. 68% признались, что в путешествиях никогда не идут на риск ради новых ощущений.

OneTwoTrip узнал, что занимаются спортом в поездках чуть меньше половины опрошенных (43%), причем мужчин среди них больше, чем женщин. Иногда выполняют какие-нибудь упражнения 40% отдыхающих, а 17% признались, что в путешествиях только отдыхают. Они объясняют это в основном тем, что в отпуске нет желания тренироваться.

Чаще других занимаются в поездках путешественники в возрасте от 26 до 40 лет (45%) и туристы старше 41 года (40%). А вот молодые люди 19-25 лет занимаются спортом в 35% случаев. 32% опрошенных заявили, что и в повседневной жизни не занимаются спортом, а у 28% на отдыхе нет времени на занятия. Некоторые путешественники отвечали, что им неинтересно тренироваться в поездках.

Опрос проходил в мобильном приложении OneTwoTrip в период с 16 ноября по 1 декабря. В нем приняли участие 2 780 человек.