Китай ввел обязательную проверку импортной замороженной продукции на наличие коронавируса

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Власти КНР не допускают к реализации импортную замороженную продукцию, которая не прошла проверку на наличие коронавируса. Об этом в среду сообщило Главное государственное управление по регулированию рынка КНР.

"Необходимо усилить регулярный надзор и реагирование на чрезвычайные ситуации, взять на себя ответственность за предотвращение рисков и контроль всего процесса импорта пищевых продуктов холодовой цепи, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. - Продукция, которая не сопровождается карантинным свидетельством, отчетом о прохождении тестирования на нуклеиновую кислоту, свидетельством о прохождении дезинфекции, а также документацией о ее передвижениях, не допускается на рынок".

В ноября китайское правительство в связи с участившимися случаями ввоза из-за границы товаров с коронавирусом на упаковке обязало национальные таможенные органы обеспечить контроль за "всесторонней дезинфекцией" импортируемой замороженной пищевой продукции.

В последние месяцы власти Китая были вынуждены несколько раз устранять вспышки коронавируса, которые возникали в результате заражения работников торгово-транспортной сферы от импортной продукции, на упаковке которой оказался коронавирус. Каждый раз в такой ситуации правительству приходится проводить дорогостоящие массовые тесты среди местного населения, чтобы не допустить распространения эпидемии. Случаи ввоза коронавируса таким способом были неоднократно зафиксированы в портовых городах на севере, востоке и северо-востоке страны.