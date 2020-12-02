{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Более 1,4 тыс. беженцев вернулись из Армении в Нагорный Карабах за сутки

В Минобороны РФ отметили, что движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс. беженцев вернулись в свои дома из Еревана в Нагорный Карабах за сутки. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в среду.

"Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1 479 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, всего в Нагорный Карабах вернулись более 28 тыс. беженцев.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.

 

Теги
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Плотникова
Президент назвал артиста ярким, неординарным и очень талантливым человеком
Читать полностью