Минпросвещения: вакцинация учителей против коронавируса должна проходить добровольно

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вакцинация школьных учителей против коронавирусной инфекции должна быть добровольной. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

"Мы понимаем, что учителя - одна из тех профессий, которая находится в определенной зоне риска. Поэтому важно, чтобы им в числе первых была предложена эта возможность. И это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются. При этом, повторюсь, сам процесс должен носить добровольный характер", - заявил Кравцов.

Он отметил, что очный формат обучения школьников является для министерства приоритетным, и плановая работа по вакцинации от коронавируса - это важная мера защиты здоровья, которая способна помочь системе образования сохранить его.

Ранее на открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ президент России Владимир Путин заявил, что масштабная вакцинация от коронавируса российских врачей и учителей может начаться уже в конце следующей недели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 63,9 млн человек, примерно 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 2 347 401 случай заражения, выздоровели 1 830 349 человек, умерли 41 053. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.