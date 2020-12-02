На бесплатное питание мурманских школьников в 2021 году предусмотрено свыше 555 млн рублей

МУРМАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Бесплатным питанием в Мурманской области в 2021 году обеспечат всех младших школьников. На эти цели предусмотрено свыше 555,1 млн рублей, сообщила в среду ТАСС министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

"На реализацию инициативы президента России по организации одноразового бесплатного горячего питания для всех школьников 1-4 классов, а также двухразового для льготных категорий в муниципальных образовательных организациях Мурманской области в 2021 году будет направлено 555,1 млн рублей, из них 340,1 млн - из федерального бюджета. Этой льготой смогут воспользоваться все младшеклассники региона", - сказала Дзюба.

Она добавила, что школьное меню уже разработано до мая 2021 года и согласовано с территориальным управлением Роспотребнадзора по Мурманской области. Перечень блюд опубликован на официальном сайте мурманского Центра школьного питания. При этом некоторые телеграм-каналы в среду публикуют информацию с критикой школьного меню, отмечая, что "детей решили накормить "сытным" супчиком из бульона, трех гренок и половинки яйца". В публикации размещается фото из мурманской школы № 57.

"Бульон с яйцом и гренками - традиционное блюдо, знакомое всем нам с детства, входившее и входящее в меню многих предприятий общественного питания. Входит это блюдо и в рацион школьников. В актуальном 24-дневном меню, действующем с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021-го, бульон с гренками и яйцом повторяется лишь дважды. В остальном на позициях первого блюда - щи, рассольник, свекольник, картофельные супы с фасолью, горохом, фрикадельками", - прокомментировала министр.

Она отметила, что первое блюдо, подаваемое в обед, не является единственным, наряду с ним в обед входят также салат, второе блюдо и десерт. "Например, вместе с бульоном в меню обозначены салат из свеклы с сыром и чесноком, шницель мясной со сметанным соусом и гарниром из отварного картофеля с укропом, а также плоды свежие (киви), хлеб пшеничный и компот из плодов или ягод сушеных (изюм)", - уточнила Дзюба.

По данным правительства Мурманской области, в 2020 году на организацию бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов региона предусмотрено 85,4 млн рублей. На 2021 год предусмотрены ассигнования в размере 311,6 млн рублей на обеспечение бесплатным питанием льготных категорий школьников 5-11 классов, 45,9 млн - на бесплатное питание студентов учреждений среднего профессионального образования, 23 миллиона будет выделено для обеспечения бесплатным молоком учащихся 1-4 классов. Общая сумма бюджетных затрат на эти цели составит в 2021 году 935,6 млн рублей, что на 257,1 млн больше, чем в 2020 году.