Петербургский политех запустит зеркальные инжиниринговые центры в двух вузах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого подписал соглашение о создании в Балтийском федеральном университете им. Канта (БФУ, Калиниград) и в Сургутском государственном университете (СурГУ) зеркальных инжиниринговых центров (ЗИЦ). Церемония подписания соглашений состоялась в среду на II Международном форуме "Новые производственные технологии" в онлайн-формате.

"Для нас важно подписать соглашение с БФУ. Это уже второй федеральный университет в сети ЗИЦ, на прошлой неделе мы подписали с Сибирским федеральным университетом. Надо нам подумать, как бы мы могли обменяться перечнями компетенций, чтобы у нас возникли контакты и связи между различными узлами этой сети. [Она охватывает территорию] от Калиниграда до Красноярска", - сказал на церемонии подписания Алексей Боровков, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии".

Отмечается, что деятельность ЗИЦ направлена на сотрудничество в области цифровой трансформации и внедрения передовых производственных технологий. Соглашение содержит перечень пилотных проектов, которые будут запущены в рамках сотрудничества с БФУ.

"Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) в лице проректора по перспективным проектам Алексея Боровков и Сургутский госуниверситет (СурГУ) в лице ректора Сергея Косенка, учитывая взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений, заключили соглашение о создании университетского зеркального инжинирингового центра (УЗИЦ)", - сообщили ТАСС в пресс-службе СурГУ.

Как пояснил ТАСС директор созданного в СурГУ центра Владимир Терещенко, структура внутри университета будет "зеркалить" компетенции инжинирингового центра в СПбПУ. "Мы будем предоставлять инжиниринговые услуги в области цифрового моделирования и цифрового проектирования совместно с партнерами из СПбПУ, перенимая их компетенции. Предполагается совместная реализация проектов в интересах компаний реального сектора экономики", - сказал Терещенко, обозначив приоритет развития данных компетенций в Югре.

В вузе поясняют, что соглашение составлено с учетом технического задания на выполнение "пилотного" проекта "Плунжерно-лопастной малогабаритный насос подачи консистентной смазки". Это оборудование должно быть рассчитано для применения в условиях кустовых площадок нефтегазовых месторождений. Насос предназначен для подачи консистентной смазки в гидравлическую часть основного оборудования для смазывания плунжеров перед и во время проведения операции гидроразрыва пласта.

ЗИЦ

Как сказал на форуме Боровков, идея Акселератора инжиниринговых центров по созданию сети ЗИЦ была озвучена ректором СПбПУ Андреем Рудским на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 6 февраля 2019 года. В основе лежала концепция подготовки инженерных специалистов, в которых испытывает потребность высокотехнологичная промышленность РФ.

В команду каждого ЗИЦ входят 2-5 человек. Эта группа специалистов использует технологическую базу, которую в первую очередь предоставляет СПбПУ. После завершения проекта команда ЗИЦ может далее работать самостоятельно. Результатом работы центра являются конкурентоспособные продукты мирового уровня. Отрасли, в которых решаются задачи, могут быть различными, - авиастроение, автомобилестроение, двигателестроение и некоторые другие.

Второй международный форум "Новые производственные технологии" организован СПбПУ Петра Великого и рядом вузов-партнеров. На форуме будет представлен опыт цифровой трансформации предприятий и применения передовых производственных технологий для обеспечения приоритетов научно-технологического развития РФ. Основной темой форума 2020 года станут актуальные проблемы и глобальные тренды в условиях пандемии. Форум проходит при поддержке Минобрнауки в рамках нацпроекта "Наука", программы "5-100".