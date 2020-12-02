В ВОЗ считают, что в течение трех-шести месяцев в мире не будет хватать вакцин от COVID-19

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мир не будет располагать достаточным количеством вакцины против коронавируса в ближайшие три-шесть месяцев. Об этом заявил в среду в ходе сессии вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Люди должны осознать, что у нас не будет достаточной вакцинации для предотвращения нового роста числа случаев заболевания по меньшей мере в течение трех-шести месяцев", - сказал он. Эксперт предупредил о возможном возникновении новой волны коронавируса до того, как появится вакцина. Поэтому, по его словам, необходимо соблюдать превентивные санитарные меры.

Как заявил ранее в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, в организации ожидают, что вакцины от коронавируса "начнут поступать в страны во втором или третьем квартале 2021 года". При этом "ограниченное количество вакцин может быть доступно для групп высокого риска начиная с первого квартала 2021 года", сказал он. Как отметил официальный представитель, поскольку эти первые дозы будут ограниченными, "потребуется отдать приоритет уязвимым группам, таким как работники здравоохранения и пожилые люди".