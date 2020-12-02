МГТУ им. Баумана оштрафовали за нарушение антикоронавирусных мер

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Суд назначил для МГТУ им. Н. Э. Баумана административное наказание за нарушение антикоронавирусных мер в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, проректор вуза оштрафован на 300 тыс. рублей, сообщается в среду на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"2 декабря Басманный районный суд по результатам рассмотрения дела в судебном заседании признал МГТУ им. Н. Э. Баумана виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа юридическому лицу в размере 500 тыс. рублей. Кроме этого, суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ, и должностное лицо - проректора по административной и правовой работе МГТУ им. Н. Э. Баумана, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сообщается на сайте.

Там уточняется, что в связи с регистрацией случаев новой коронавирусной инфекции среди студентов и преподавателей МГТУ, поступающими многочисленными жалобами от студентов на несоблюдение в университете требований по предупреждению ее распространения, а также из-за отсутствия контроля со стороны руководства за соблюдением этих требований, управление Роспотребнадзора по Москве в октябре провело эпидемиологическое расследование в четырех учебных корпусах вуза.

"В университете в ходе эпидемиологического расследования факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований, которые способствовали распространению новой коронавирусной инфекции как среди студентов, так и преподавателей, подтвердились. Учитывая, что указанные нарушения совершены в период действия в Москве режима повышенной готовности и привели к распространению заболеваний по разным учебным корпусам, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в отношении должностного и юридического лица МГТУ им. Н. Э. Баумана составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ", - сообщается на сайте ведомства.

Указанная статья предусматривает для должностных лиц административную ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности. Ректору университета были даны предписания об устранении нарушений, которые в установленные сроки были выполнены.

В новость были внесены изменения (20:53 мск) - добавлены подробности по тексту.