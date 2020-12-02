Рождественские ярмарки в Австрии не откроются после частичной отмены карантина

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Рождественские ярмарки в Австрии не будут открыты после частичной отмены жесткого карантина с 7 декабря. Об этом сообщила в среду австрийский министр сельского хозяйства, регионов и туризма Элизабет Кёстингер.

Министр заявила, что с учетом ослабления карантинных мер с 7 декабря в сфере гастрономии можно будет самостоятельно забирать блюда и напитки навынос в заведениях общественного питания с 06:00 по 19:00 по местному времени, однако продажа открытых алкогольных напитков будет ограничена. В этой связи невозможной станет также покупка пунша в таре с собой в уличных праздничных ларьках.

"Рождественские ярмарки, знакомые всем по предрождественскому периоду, несовместимы со сложившейся инфекционной обстановкой и должны оставаться закрытыми", - отметила Кёстингер.

Ранее канцлер страны Себастьян Курц объявил, что с 7 декабря частично будет отменен жесткий карантин в Австрии, с помощью которого удалось сдержать рост числа заразившихся коронавирусом. В стране откроются школы для младших классов, магазины, музеи, салоны красоты и массажа. Ограничение выхода на улицу будет действовать не в течение всего дня, а только с 20:00 по 06:00. Отмечать Рождество по григорианскому календарю и Новый год можно будет в компании, состоящей максимум из 10 человек.

В МВД объявили, что с 19 декабря по 10 января введут правило обязательной 10-дневной самоизоляции для всех, кто будет возвращаться на территорию Австрии из-за рубежа в период рождественских и новогодних праздников.