На Пелопоннесе нашли восемь гробниц с античными артефактами

АФИНЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Греческие археологи обнаружили в области Элида на полуострове Пелопоннес восемь древних гробниц с античными артефактами. Об этом сообщило Министерство культуры Греции.

По его данным, восемь захоронений были найдены и исследованы во время недавних раскопок на частном земельном участке. Гробницы датируются, согласно предварительному исследованию, периодом с конца IV века до II века до нашей эры. В частности, ученые выкопали четыре выложенные камнями прямоугольные гробницы, могилу с черепичной крышей, а также три круглых захоронения.

Минкульт отметил особую важность находок, сделанных в одной из гробниц, где, в частности, была обнаружена бронзовая урна для праха с цветочным орнаментом на ручках и львиными головами на стыке ручек с ее краем, а также складное бронзовое зеркало. Согласно предварительной оценке, это захоронение датируется концом IV века - началом III века до нашей эры. Помимо большого количества сосудов эллинистического периода, найденных главным образом в других могилах, ученые обратили внимание на обнаруженную на этом месте мраморную надгробную стелу.

Все обнаруженные захоронения являются частью западного некрополя древнего города Элида, в котором в настоящее время раскопано более 200 гробниц, относящихся к концу классического периода греческой истории (479 - 323 годы до нашей эры) и эллинистическому периоду (323 год до нашей эры - 30 год до нашей эры).

Город Элида был построен на берегу реки Пиньос в западной части Пелопоннеса. По местному преданию, которое передал древнегреческий писатель и географ II века Павсаний, персонаж древнегреческой мифологии Оксил убедил жителей поселков в окрестности переселиться в этот город. Полис (город-государство) был основан в 471 году до нашей эры, его жители участвовали в легендарной Троянской войне и античных Олимпийских играх. В 312 году Элиду обнесли стенами, чтобы защитить город от набегов.